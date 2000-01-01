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Автобусы увеличат количество пассажиров до 75% | Фото:25.05 07:41   MIGnews.com

В автобусах разрешили перевозить в 3 раза больше пассажиров

С четверга, 28 мая, автобусы увеличат количество пассажиров с 25% до 75% от их полной вместимости, сообщают министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и министр транспорта Мири Регев в совместном заявлении.

Кроме того, они заявили, что Израильские железные дороги будут полностью введены в эксплуатацию к 8 июня.

Количество пассажиров, которым разрешено одновременно присутствовать на междугородних автобусах, увеличится с 23 до 46 пассажиров. Таким образом, все сиденья, за исключением переднего ряда за водителем, могут быть использованы. Запрет на стоячее положение во время езды останется в силе.

На городских автобусах число пассажиров, которые будут допускаться на рейсы, увеличится с 20 до 49 пассажиров. Микроавтобусы и сервисные такси также начнут работать на 75% пропускной способности. В такси будет разрешено перевозить до двух пассажиров в задней части автомобиля.


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