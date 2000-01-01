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Еще одна авиакомпания возобновляет рейсы | Фото:26.05 08:10   MIGnews.com

Еще одна авиакомпания возобновляет рейсы

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines объявила о постепенном возобновлении рейсов этим летом.

Об этом сообщает Politico.

Авиакомпания в течение 12 недель не могла осуществлять рейсы из-за пандемии смертоносного коронавируса COVID-19, который бушевал по всему миру.

Перелеты возобновятся с 15 июня. Как ожидается, до 31 августа Brussels Airlines будет осуществлять 240 рейсов еженедельно, обслуживая 59 пунктов назначения в 33 странах.

"До конца этого года мы надеемся предложить 50% графика полетов, который был запланирован к началу коронавирусного кризиса", – сказал директор компании Дитер Вранкс.


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