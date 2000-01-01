25.05 13:33 MIGnews.com

Рейсы из аэропорта Бен-Гурион возобновятся в июле

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Коммерческие рейсы из израильского международного аэропорта Бен-Гурион, скорее всего, возобновятся в начале-середине июля, сообщили в понедельник, 25 мая, представители аэропорта.После резкого сокращения числа новых подтвержденных случаев коронавируса в Израиле, наряду с падением числа новых смертельных случаев, ряд иностранных авиакомпаний объявили о планах возобновить полеты в Израиль в июне.Среди них Air Canada, Delta, British Airways, easyJet, Ryanair, Alitalia и Lufthansa. Десятки других компаний также планируют возобновить деятельность в Израиле. Тем не менее, крупнейшая израильская авиакомпания El Al объявила на прошлой неделе, что продлит запрет на полеты до 20 июня."В начале июля мы ожидаем, что будут совершаться десятки рейсов каждый день, с целью достижения полумиллиона пассажиров в месяц уже в сентябре", - сказал Шмуэль Заккай, директор международного аэропорта Бен-Гурион, по сообщению Israel Hayom.Заккай добавил, что исходящие рейсы не смогут возобновиться в июне из-за логистических проблем, которые еще предстоит решить в отношении проверки пассажиров.Регулярные вылеты возобновятся только в июле и только в нескольких предварительно одобренных странах, в которых нет дальнейшего распространения коронавируса. Первыми странами, получившими "зеленый свет", являются Греция, Кипр и Сейшельские острова.Возобновление полетов за границу будет зависеть от двусторонних соглашений между Израилем и соответствующими странами с согласованными протоколами проверки пассажиров на наличие коронавируса.