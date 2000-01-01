25.05 22:31 MIGnews.com

Пхукет вновь атаковали ядовитые "португальские кораблики"

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Ядовитые физалии, называемые также "португальскими корабликами", вновь появились в море у пляжей в западной части острова Пхукет в Таиланде, сообщает интернет-портал Phuket News со ссылкой на местную организацию спасателей на водах.Физалии, внешне напоминающие медуз, представляют собой колонии микроскопических морских существ, неспособные передвигаться самостоятельно. В сезон дождей, который начался в этом году в Таиланде в конце мая, физалий прибивает к берегу шторм или сильный прилив.Яд, который содержится в их длинных, иногда достигающих нескольких метров щупальцах, опасен для человека. Известны случаи смерти детей и людей, страдавших аллергией на этот яд.Пхукетские спасатели рекомендуют не прикасаться даже к физалиям, выброшенным на берег, несмотря на то, что они могут выглядеть мертвыми, пишет издание.В августе прошлого года из-за нашествия физалий на Пхукете и в континентальной части провинции Краби закрывали несколько пляжей и призывали туристов к осторожности.