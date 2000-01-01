25.04 16:13 MIGnews.com

Израиль считается дорогим и небезопасным для туристов

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Нынешний год начался с правой ноги для туристической сферы Израиля: с января по март в страну прибыли 739 тысяч туристов, что почти на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но на этом фоне постоянно остается открытым вопрос о недостаточном вкладе государства в развитие отрасли. В Индексе конкурентоспособности сектора путешествий и туризма 2017 года (Travel and Tourism Competitiveness Index 2017) Израиль занимает 61-ю позицию, причем 10 лет назад, в 2007 году, мы находились на 32 месте.Индекс конкурентоспособности сектора путешествий и туризма составляется каждые два года и охватывает 141 страну. При его подготовке используются данные из общедоступных источников и информация от международных организаций и экспертов в области путешествий и туризма. Исследование проводится Всемирным экономическим форумом в сотрудничестве с партнёрами по данным: Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), Международным союзом по сохранению природы (IUCN), Всемирной организацией по туризму (UNWTO) и Всемирным советом по путешествиям и туризму (WTTC) и другими.В 2017 году, как и два года назад, первое место в индексе занимает Испания. За ней расположились Франция, Германия, Япония, Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Австралия и Италия. Израиль занимает, как уже отмечалось, 61 место, между Бахрейном и Колумбией. Замыкают индекс Чад и Конго.В индексе конкурентоспособности по уровню цен Израиль расположился в замыкающей пятерке, на 133 месте, после Исландии, обогнав только Барбадос, Великобританию и Швейцарию. В 2007 году Израиль находился на 78 месте, но с тех пор рост цен существенно ударил по способности Израиля конкурировать за кошелек туриста. Наиболее дешевыми для туристов странами являются Иран, Египет, Малайзия, Индонезия и Индия.Наиболее низкое место Израиль получил в сфере безопасности — 103 позиция. Боливия, к примеру, находится на 94 месте, Иран на 87, Колумбия занимает последнее 136 место. В 2007 году Израиль занимал по безопасности 69-ю строчку. Казалось бы, когда большинство стран мира находятся под угрозой террора, то положение Израиля должно было улучшиться, но, увы, этого не произошло.Не впечатлила Всемирный экономический форум и чистота в Израиле: в категории «гигиены» мы упали с 7 места в 2007 году до 39 в 2017 году.