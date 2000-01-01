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26.03 05:15   MIGnews.com

Кармиэльский поезд превзошел все ожидания

За первые полгода работы железнодорожного соединения с Кармиэлем новым маршрутом воспользовались более миллиона ста тысяч пассажиров. Об этом свидетельствуют данные Управления железных дорог Израиля ("Ракевет Исраэль"), представленные сегодня министру транспорта и разведки Исраэлю Кацу.

"Цифры говорят сами за себя. Это однозначный ответ всем скептикам, которые сомневались в необходимости проекта", - отметил глава транспортного ведомства. Он заявил, что ветка на Кармиэль - одно из наиболее важных транспортных соединений на периферии. "Это первый прямой железнодорожный маршрут, соединяющий Нижнюю Галилею с Негевом, - современная и быстрая транспортная альтернатива", - заявил министр.

"Благодаря новому соединению повышается качество жизни северян", - сказал Кац, подчеркнув влияние проекта на сокращение социального и экономического разрыва между жителями севера и центра страны.

Проект по присоединению Кармиэля к железнодорожной карте Израиля включал в себя создание двойного железнодорожного полотна протяжённостью около 23 км между Акко и Кармиэлем, а также две новые станции – "Ахиуд" и "Кармиэль". Общая стоимость проекта составила около 2,8 миллиарда шекелей.

Кац добавил, что Минтранс работает над проектированием железнодорожной линии из Кармиэля в Кирьят-Шмона.

Как известно, в течение первых трех месяцев со дня введения в эксплуатацию новой ветки проезд для жителей Кармиэля и окрестностей был бесплатным. Теперь они пользуются 50-процентной скидкой на проезд по новому маршруту - льгота действительна в течение двух лет.

Отметим, что около четырех лет назад министру Исраэлю Каца удалось предотвратить намеченное в рамках бюджетных сокращений замораживание строительства Поезда Долины (Ракевет ха-Эмек) и поезда на Кармиэль - столь важных для жителей Севера и всей страны проектов. Тогда глава транспортного ведомства предостерег, что остановка строительства повлечет за собой убытки в размере миллиардов шекелей, уже вложенных в проект.
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