25.02 11:34 MIGnews.com

Из Израиля вывезены 417 граждан Южной Кореи

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24 и 25 февраля из Израиля в Южную Корею вернулись 417 граждан на двух чартерных рейсах.Соответствующее заявление обнародовало южнокорейское посольство.Уточняется, что это произошло после того, как гражданам запретили въезд из-за опасений распространения коронавируса. В настоящее время в Израиле остаются еще около 500 южнокорейцев.Сутками ранее сообщалось, что 222 гражданина Южной Кореи вылетели из Израиля в Сеул. Позже еще 220 отправились на родину.