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Южная Корея: из Израиля вернулись 417 граждан | Фото:25.02 11:34   MIGnews.com

Из Израиля вывезены 417 граждан Южной Кореи

24 и 25 февраля из Израиля в Южную Корею вернулись 417 граждан на двух чартерных рейсах.

Соответствующее заявление обнародовало южнокорейское посольство.

Уточняется, что это произошло после того, как гражданам запретили въезд из-за опасений распространения коронавируса. В настоящее время в Израиле остаются еще около 500 южнокорейцев.

Сутками ранее сообщалось, что 222 гражданина Южной Кореи вылетели из Израиля в Сеул. Позже еще 220 отправились на родину.


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