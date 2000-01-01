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МИД Израиля предупредил об опасности поездок в Италию 25.02 09:00   MIGnews.com

МИД Израиля предупредил об опасности поездок в Италию

Министерство иностранных дел и министерство здравоохранения Израиля издали совместное предупреждение для израильтян, намеревающихся выехать в  Италию.

Причиной является вспышка коронавируса в Венето и Ломбардии, в результате которой умерли семь человек.

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов заявил: “Мы крайне обеспокоены тем, что происходит в  Иране и в Италии. Мы обсудим в ближайшие дни введение карантина для возвращающихся из Италии карантина на срок 14 дней. Вирус прорывается через международные границы. Мы исходим из того, что вероятность распространения коронавируса в Израиле высока. Вирус может прийти и из Ирана через третью сторону, из-за торговых связей, по другим причинам”.

Симан-Тов отметил, что приказ о карантине для возвращающихся из Италии может оказаться неэффективным потому, что туристы могут на поезде выехать в другую страну и оттуда вернуться в Израиль.

Генеральный директор министерства здравоохранения заявил: “Мы готовимся к разным сценариям, запасаемся всем необходимым, готовим больницы  и изоляторы”.

Симан-Тов сказал: “Италия - не Сингапур, не Япония и не Китай, который являются странами с четко регулируемыми границами. Границы Италии абсолютно открыты. Мы можем предположить, что это повлияет на смертность по всей Европе. мы исходим из предположения о том, что мы столкнемся широким распространением коронавируса по всему континенту”.

Следует отметить, что предупреждения об опасности поездок в Италию издали также Босния, Хорватия, Македония, Сербия и Ирландия. Хорватия решила прекратить все школьные автобусные экскурсии в Италию на срок 30 дней. Германия, Соединенные Штаты и Британия советуют своим гражданам “соблюдать повышенные меры предосторожности” при поездках в Италию.  Франция ввела карантин для лиц, вернувшихся из Венето и Ломбардии , а также для всех, вернувшихся из Китая. Греция объявила о прекращении поездок школьников в Италию.

Между тем, количество зараженных в Италии достигло 229. В Италии скончался седьмой человек. Он был 62-летним  жителем Кастильоне д’Адда и находился на диализе. Все остальные жертвы - лица в возрасте старше 80 лет и с серьезными проблемами со здоровьем. Вероятность смерти от коронавируса для лиц в возрасте до 40 лет составляет 0,2%, он болезни не умер ни один ребенок. Вероятность смерти резко повышается для заразившихся коронавирусом хронически больных - сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и болезнями дыхательных путей.


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