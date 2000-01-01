25.02 17:45 MIGnews.com

Стюардесса, летевшая из Израиля, заразилась коронавирусом

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Стюардесса авиакомпании Korean Air заразилась коронавирусом нового типа.Женщина обслуживала рейс Бен-Гурион – Сеул, которым воспользовалась группа паломников из Южной Кореи, которые разгуливали по Израилю с заболеванием, передает южнокорейские СМИ.Установлено, что стюардесса посетила Лос-Анджелес и вернулась обратно в Сеул 21 февраля, после чего показала положительный результат на коронавирус.На данный момент неизвестно, женщина заразилась во время полета или позже, после прибытия в пункт пропуска. Ее поместили на карантин. Таким образом, общее число зараженных среди южнокорейцев, посетивших Израиль, достигло 29 человек.