26.02 06:46 MIGnews.com

Минтранс повышает стандарты в общественном транспорте

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Революция в сфере общественного транспорта продолжается. Начиная с 8 марта 2018 года, водители автобусов в Иерусалиме прекратят продажу билетов.Это позволит им сосредоточиться исключительно на процессе управления транспортным средством, что максимально улучшит безопасность пассажиров. Отметим, что подобная система принята во многих европейских странах.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил: "Переход на новые стандарты призван улучшить уровень сервиса и повысить безопасность, скорость и эффективность работы общественного транспорта". Глава транспортного ведомства также пояснил, что пассажирам иерусалимских автобусов предоставляется возможность пополнять баланс карточки "рав-кав" в сотнях пунктов: в столичных филиалах сетей "Cofix" и "Мааян 2000", в десятках киосков и автоматов по продаже билетов по всему городу.С целью облегчить процесс перехода на другие стандарты, еще некоторое время владельцы карточки "рав-кав" смогут продолжать приобретать у водителей однодневный проездной абонемент "хофши йоми"), одноразовый билет, а также анонимный "рав-кав" (цена - 5 шекелей). Одноразовую поездку за 6 шекелей 90 агорот или однодневный проездной билет за 13 шекелей 50 агорот можно будет приобрести при наличии карточки "рав-кав" - анонимной или персональной.Министерство транспорта предоставляет пассажирам возможность пополнять баланс карточки "рав-кав" до посадки в автобус как наличными, так и посредством кредитной карты. Напомним, что для удобства пассажиров на остановках иерусалимского трамвая, в центре обслуживания пассажиров "Аль ха-кав" доступны аппараты для самостоятельного пополнения "рав-кав". Такая возможность доступна и в банкоматах "Каспонет", установленных по всему городу.Существует достаточное количество альтернатив для пополнения баланса "рав-кав". Это действие можно осуществить посредством приложения для смартфонов "Рав-кав онлайн", с помощью компьютера и специального USB устройства ("корэ картисим").Минтранс также призывает пассажиров, которые до сих пор не оформили карточку "рав-кав", сделать это. К владельцам карточки старого образца без электронного чипа просьба заменить ее на новую. Обмен производится бесплатно.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац сообщил, что в ближайшие месяцы реформа распространится на Тель-Авив, часть населенных пунктов Гуш-Дана и Хайфский мегаполис.Минтранс рекомендует пассажирам проверить местонахождение близлежащих аппаратов для самостоятельного приобретения билетов на проезд. Подробная информация: http://www.trans-reform.org.il/charge.html