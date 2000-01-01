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27.01 05:19   MIGnews.com

Названа самая популярная у туристов европейская страна

Статистическая служба ЕС Eurostat сообщает, что по итогам прошлого года самой популярной у туристов страной в Европе стала Испания.

В этой стране в прошлом году путешественники провели в отелях свыше 454 миллионов ночей, что почти на 8% больше, чем в 2015 году.

На второй строчке находятся Франция и Италия с результатом в 395 миллионов ночевок для каждой из стран. Этот показатель упал на 4,6 процента во Франции в 2016 году, а в Италии остался практически неизменным.

На третьем месте находится Германия, где туристы провели в отелях 390 миллионов ночей (рост 2,8 процента).

Далее в пятерку вошли Великобритания и Австрия.
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