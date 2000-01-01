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`Нет людей`: пустые полеты El Al 24.12 08:11   MIGnews.com

"Нет людей": пустые полеты El Al

11-й канал израильского ТВ опубликовал тревожный репортаж о проблемах израильской авиакомпании El Al.

Пассажиры “образцового” рейса в Лондон показали совершенно пустой сверхсовременный самолет Boeing  Dreamliner. В бизнес-отделении самолета летели всего два человека.



Тоже самое рассказывает Эли Фингенштейн о полете в Нью-Йорк: “Это был частный полет. Только я и жена, и стюардесса”.

По данным канала, во время полетов четырех рейсов El Al в Нью-Йорк на прошлой неделе было перевезено, в общей сложности, 40 пассажиров. В Dreamliner - почти 300 пассажирских мест. В Boeing 747 - 400 мест. Такой самолет за время полет в Нью-Йорк сжигает 70-130 тысяч литров авиационного горючего - в одном направлении.

Проблема в том, что сейчас на Западе - период праздников. Обратные рейсы заполнены, но в Нью-Йорк и Лондон мало кто летит в эти недели.


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