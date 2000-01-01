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После праздников: полеты из Израиля по 23 доллара 24.10 09:02   MIGnews.com

После праздников: полеты из Израиля по 23 доллара

Как всегда, цены на полеты из Израиля после еврейских праздников и до Рождества  снижаются. В этом году, однако, туроператоры сообщают об “особенно резком падении” - на десятки процентов.

Для тех, кто не летал на отдых за границу в период праздников сейчас - прекрасный шанс это сделать - толпы туристов уже схлынули, а настоящая зима еще не началась.

Насколько упали цены? Сайт KAYAK.com сообщает, что цена полета на Пафос и в Фессалоники упала до 23 долларов. Там же можно найти полеты в Будапешт всего за 29 долларов. На более популярных направлениях - Афины, Берлин и Рим цены начинаются с 42 долларов. Сайт Cheapflights.co.il  предлагает перелет в Софию за 29 долларов.

Эйяль Сегаль из KAYAK комментирует происходящее: “Конечно, было ожидание снижения цен, но на лоукостерах билеты сегодня продают практически задаром. Тот, кто вылетает в отпуск сегодня получает скидку в сотни долларов на европейских направлениях. Этот период продолжится до декабря, когда компании снова поднимут цены  в соответствии с повышенным спросом в рождественские каникулы”.

В дополнение к Европе, значительно упали цены на ряд дальних перелетов. Так, например, сегодня можно найти билеты на полет в Йоханнесбург за 341 доллар. Полет в Бангкок в начале ноября  стоит 560 долларов Цена включает обед и два чемодана. На сайте “Тисот Содиот” продаются билеты El Al в Индию в ближайшие выходные - всего за 400 долларов.


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