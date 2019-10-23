24.10 20:01 MIGnews.com

Брэнсон прибыл в Израиль и поцеловал землю

Kan reporter @Shira_HN tells Richard Branson it is a requirement to kiss the ground when you land in Israel and guess what - he did. pic.twitter.com/jCbo7DCcjV — James J. Marlow (@James_J_Marlow) October 23, 2019

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Британский миллиардер Ричард Брэнсон прибыл в Израиль для участия в церемонии открытия прямых рейсов из Тель-Авива в Лондон, которые будет осуществлять авиакомпания Virgin Atlantic.Спустившись по трапу, он опустился на колени и поцеловал землю, после того, как местный репортер сказал, что это – обычай после прибытия на Святую Землю, передает The Times of Israel.По словам Брэнсона, он невероятно счастлив побывать в Израиле и приложить руку к развитию туристического бизнеса в стране.В свою очередь, исполнительный директор Virgin Юха Ярвинен заявил, что маршрут Лондон-Тель-Авив является важной составляющей бизнеса компании в Нью-Йорке. Отправление из Израиля в 7:00 позволяет бизнесменам совершать поездки, в том числе в Нью-Йорк, меньше тратя времени на дорогу.Уточняется, что перевозчик уже принял 14 тысяч пассажиров между Великобританией и Израилем. Брэнсон также заявил журналистам, что Virgin недавно приобрела бюджетную авиакомпанию FlyBe, которая будет переименована в Virgin Connect. Она позволит пассажирам из провинциальных городов Великобритании, таких как Глазго, Манчестер и Лидс, также пользоваться маршрутом Лондон-Тель-Авив.24 октября Брэнсон выступит на форуме "Бизнес — это приключение", который проводит израильское экономическое издание "Калькалист" в Центре мира и инноваций имени Шимона Переса. В рамках мероприятия британский миллиардер ознакомится с достижениями израильского хайтека.