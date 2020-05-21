Япония заманит туристов оплатой расходов на поездку
Правительство Японии планирует выделить 12,5 миллиардов долларов на новую программу возмещения туристам стоимости путевки.
Об этом на пресс-конференции рассказал представитель Японского агентства по туризму Хироши Табата, сообщает The Japan Times.
Программа стартует уже в июле, если уровень распространения смертоносного коронавируса COVID-19 продолжит снижаться. Правительство пока что не уточняло, как именно это будет работать, какие расходы будут покрываться. По предварительным данным, субсидироваться будут расходы на транспорт.
Таким образом Япония собирается последовать примеру других стран, стремящихся этим летом поощрять туризм, который сильно пострадал из-за пандемии. Так, например, в прошлом месяце Сицилия объявила о новой программе, которая будет возмещать путешественникам половину от суммы за перелет и треть расходов на гостиницу.
Страна рассчитывала получить значительную часть дохода за проведение Олимпиады в 2020 году. Теперь же, когда Олимпийские игры были перенесены на 2021 год, Япония надеется спасти летний туристический сезон.
Что примечательно, число иностранных туристов в Японии упало на 99,9% в апреле. Это был самый большой темп снижения показателя с 1964 года.