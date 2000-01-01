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25.03 06:21   MIGnews.com

Впервые: Из Австралии в Британию за 17 часов без посадок

Первый беспосадочный рейс из Австралии в Великобританию, который авиакомпания Qantas Airlines выполнит а 17 часов, отправился из аэропорта австралийского города Перт.

"Перелет длиной 14498 километров будет первым регулярным пассажирским перелетом, который прямо свяжет Австралию с Европой", — говорится на сайте авиаперевозчика.

Рейсы QF9 будет осуществлять лайнер Boeing 787 Dreamliner, сидения в котором были сделаны более комфортными для столь длительного перелета.
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