24.02 13:25 MIGnews.com

Норвежская компания запустит рейсы в США за $65

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Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle ASA решила запустить рейсы в США стоимостью всего 65 долларов. Уже начиная с июля норвежцы смогут попасть в Штаты заплатив за билет меньше 100 долларов.По словам представителей компании, это самая низкая цена в истории. Приобретая билет за $65, вы сможете слетать из Белфаста и Эдинбурга в Нью-Йорк и Бостон. Цена стандартного билета составит 99 долларов.На сегодня стоимость трансатлантического рейса из Дублина в Нью-Йорк стоит от 655 до 2755 долларов.Однако работа Norwegian Air Shuttle ASA в США уже в течение нескольких лет вызывает протесты американских компаний, обвиняющих норвежцев в демпинге.