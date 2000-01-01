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Израильских туристов предупредили о наводнениях | Фото:23.12 20:12   MIGnews.com

Израильских туристов предупредили о наводнениях

Управление природы и парков Израиля предупреждает туристов о возможных наводнениях в ближайшие дни из-за приближающегося шторма.

По данным ведомства, такая вероятность существует в пустынных районах Иудеи и на юге страны.

Будет введен в действие запрет на посещение парков и заповедников, проходящих вдоль русел рек. Также будет запрещено приближаться к краям обрывов в связи с угрозой обрушения почвы.

По сообщению Ynet, будут закрыты маршруты к Нахаль Дарга, Нахаль Ог, Нахаль Прат.

Уточненную информацию о работе туристических объектов и маршрутов необходимо получить до выезда на местность — по телефону *3639.


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