23.12 20:12 MIGnews.com

Израильских туристов предупредили о наводнениях

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Управление природы и парков Израиля предупреждает туристов о возможных наводнениях в ближайшие дни из-за приближающегося шторма.По данным ведомства, такая вероятность существует в пустынных районах Иудеи и на юге страны.Будет введен в действие запрет на посещение парков и заповедников, проходящих вдоль русел рек. Также будет запрещено приближаться к краям обрывов в связи с угрозой обрушения почвы.По сообщению Ynet, будут закрыты маршруты к Нахаль Дарга, Нахаль Ог, Нахаль Прат.Уточненную информацию о работе туристических объектов и маршрутов необходимо получить до выезда на местность — по телефону *3639.