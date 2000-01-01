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Туристка провела ночь в кровати отеля, кишащей клопами | Фото:24.10 05:33   MIGnews.com

Туристка провела ночь в кровати отеля, кишащей клопами

В отеле сети Premier Inn в городе Бери-Сент-Эдмундс, Великобритания, туристку 70 раз укусили клопы за одну ночь. Об этом сообщает Daily Mail. 43-летняя Лиза Адамс и ее муж Стивен остановились в двуспальном номере стоимостью 48 фунтов стерлингов за ночь.

Утром женщина обнаружила на своем теле признаки многочисленных укусов - её ноги и нижняя часть туловища были покрыты зудящими ранами. Несмотря на это, её муж не пострадал. Он спал на пуховом одеяле, тогда как Лиза легла на сам матрас.

Администратор гостиницы после жалобы семьи пообещал разобраться в ситуации и заявил, что так давно не было. Спустя шесть недель, ранки женщины начали гноиться, а "кровь закипела". Однако, по словам представителя сети Premier Inn, они наняли специалистов, которые не смогли найти "никаких признаков постельных клопов в комнате, в которой она провела ночь".


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