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Топ-8 самых бюджетных направлений для туризма по Европе | Фото:23.10 18:10   MIGnews.com

Топ-8 самых бюджетных направлений для туризма по Европе

Портал Kiwi.com составил рейтинг самых бюджетных направлений для путешествий в Европе, которыми пользуются туристы.

Первое место в списке заняло Палермо (Италия). Уточняется, что это место идеально подходит, чтобы исследовать живую и подлинную Сицилию. Многие здания в центре города датируются 9 веком. Этот город представляет собой смесь византийской, североафриканской и европейской культур, с хаотическими уличными рынками, величественными церквями в стиле барокко.

Старый город Пафос (Кипр) расположен на второй строчке. Поселения в этом месте были со времен неолита. Тем нем менее, Пафос – это современный город, который включает гавань и древние руины гробниц, крепости, театры и виллы. Также туристы могут отправиться в поход по горам, посетив скрытые от посторонних глаз храмы, 10 из которых получили индивидуальный статус всемирного наследия.

Расположенный на берегу реки Драва Марибор (Словения) уверенно занял третью строчку в рейтинге. Центр города в основном представляет собой величественные здания 15-го века. Это место славится Музеем Старой Виноградной Лозы, который туристы посещают для дегустации вин. В городе также есть несколько хороших пивоваренных заводов, а на улице Постна – несколько отличных баров. Также можно посетить салон прикладного искусства, который раньше был обанкротившимся казино.

Космополитический город Сараево (Босния и Герцеговина) занял четвертую строчку. Он сочетает в себе странную смесь османского, славянского и австро-венгерского стилей, с милыми и уютными кафе и интересными музеями. Одно из самых интересных мест – туннельный музей – интуитивный и интересный способ узнать об осаде города сербскими войсками в период с 1992 по 1996 год.

Вроцлав (Польша) занимает пятую строчку в рейтинге. Он стал популярным благодаря дополнительным рейсам из и в такие крупные города, как Лондон, Париж, Рим и Мадрид. Рыночная площадь может соперничать с любой в стране – патрицианские таунхаусы и готическая старая ратуша, где расположены астрономические часы. Это очень оживленные город, в котором учатся много студентов. В 2015, 2016 и 2017 годах был включен в список 100 самых пригодных для жизни городов, и его репутация продолжает расти. Он может конкурировать и в высокой культуре – Вроцлавская опера, Национальный театр кукол, Музыкальная академия имени Кароля Липинского и Национальный музыкальный форум.

Жирона (Испания) занимается шестое место. Расположен примерно в часе езды на автобусе от Барселоны. Город построен на слиянии четырех рек, имеет ряд старых церквей. Также интерес среди туристов имеет El Call – старое еврейское гетто от 1100 года. На его пике в Жироне была одна из самых важных школ каббалистической средневековой Европы, где жили многие важные еврейские мыслители и поэты.

Лейпциг (Германия) занимается седьмую строчку. Сейчас это место переживает настоящий бум среди туристов. Город даже прозвали новый Берлином, так как молодые предприниматели постоянно перебираются сюда.

Вильнюс (Литва) замыкает топ-8 самых бюджетных мест для путешествий в Европе. Старый город является объектом всемирного наследия, бывшая штаб-квартира КГБ была превращена в музей, а Кафедральная площадь представляет собой красивое сооружение. Замок Гедиминаса на небольшом холме над Старым городом – очень популярен среди туристов.


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