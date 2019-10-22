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Каир остановился из-за тропического шторма | Фото:23.10 12:30   MIGnews.com

Каир остановился из-за тропического шторма

Мощный тропический шторм в Каире привел к отмене рейсов авиакомпании EgyptAir после того, как пассажиры не смогли добраться до аэропорта.

Как сообщает издание Аhram, коллапс произошел во вторник, 22 октября.

"Авиакомпания решила отложить отправку некоторых рейсов из-за проливных дождей, до прибытия максимального количества пассажиров, чтобы сохранить права наших клиентов", – сказано в заявлении.

Более того, сильные осадки вызвали массовые пробки в городе, особенно в районе Гелиополис, где расположен аэропорт. Некоторые пассажиры застряли на дороге на несколько часов из-за того, что улицы были затоплены.

Власти отправили несколько грузовиков для расчистки дорог. Управление дорожного движения Каира заявило, что координирует свою деятельность с Метеорологическим управлением Египта для обеспечения автолюбителей возможностью выбрать альтернативный путь для передвижения и закрытия некоторых трасс для предотвращения аварий из-за сильного тумана.



Также в связи с непогодой премьер-министр Мустафа Мадбули объявил, что школы и университеты в районе Большого Каира получили выходной на 23 октября в связи с прогнозом синоптиков о проливных дождях.






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