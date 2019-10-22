Каир остановился из-за тропического шторма

Мощный тропический шторм в Каире привел к отмене рейсов авиакомпании EgyptAir после того, как пассажиры не смогли добраться до аэропорта.
Как сообщает издание Аhram, коллапс произошел во вторник, 22 октября.
"Авиакомпания решила отложить отправку некоторых рейсов из-за проливных дождей, до прибытия максимального количества пассажиров, чтобы сохранить права наших клиентов", – сказано в заявлении.
Более того, сильные осадки вызвали массовые пробки в городе, особенно в районе Гелиополис, где расположен аэропорт. Некоторые пассажиры застряли на дороге на несколько часов из-за того, что улицы были затоплены.
Власти отправили несколько грузовиков для расчистки дорог. Управление дорожного движения Каира заявило, что координирует свою деятельность с Метеорологическим управлением Египта для обеспечения автолюбителей возможностью выбрать альтернативный путь для передвижения и закрытия некоторых трасс для предотвращения аварий из-за сильного тумана.