Старейшая туркомпания мира объявила о банкротстве

Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook Group, основанная еще в 1841 году, прекращает свое существование из-за банкротства.
Рано утром, 23 сентября, было отменено бронирование билетов для более чем 600 тысяч отдыхающих по всему миру, передает AP.
Thomas Cook Group отменил все торговые операции. Все четыре его авиалинии прекратят работу и без заработка останется 21 тысяча сотрудников в 16 странах. Генеральный директор корпорации Питер Франкхаузер принес свои извинения миллионам клиентов и тысячам сотрудников.
За день до закрытия компании министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил, что правительство готово арендовать чартерные рейсы, чтобы вернуть клиентов домой. Но фирме не стоит рассчитывать на помощь государства.
Ранее Thomas Cook вел переговоры о привлечении финансирования в объеме 200 млн фунтов стерлингов в дополнение к тем 900 млн фунтов, о получении которых компания уже договорилась в рамках рекапитализации. Из-за конкуренции и падения прибыли за последние годы компания накопила долгов на 1,7 млрд фунтов стерлингов. Ее акции за последний год обвалились на фондовой бирже на 86%, а рыночная капитализация составила всего лишь $69 млн.