Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Старейшая туркомпания мира объявила о банкротстве | Фото:23.09 11:04   MIGnews.com

Старейшая туркомпания мира объявила о банкротстве

Старейшая туристическая компания мира Thomas Cook Group, основанная еще в 1841 году, прекращает свое существование из-за банкротства.

Рано утром, 23 сентября, было отменено бронирование билетов для более чем 600 тысяч отдыхающих по всему миру, передает AP.

Thomas Cook Group отменил все торговые операции. Все четыре его авиалинии прекратят работу и без заработка останется 21 тысяча сотрудников в 16 странах. Генеральный директор корпорации Питер Франкхаузер принес свои извинения миллионам клиентов и тысячам сотрудников.

За день до закрытия компании министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил, что правительство готово арендовать чартерные рейсы, чтобы вернуть клиентов домой. Но фирме не стоит рассчитывать на помощь государства.

Ранее Thomas Cook вел переговоры о привлечении финансирования в объеме 200 млн фунтов стерлингов в дополнение к тем 900 млн фунтов, о получении которых компания уже договорилась в рамках рекапитализации. Из-за конкуренции и падения прибыли за последние годы компания накопила долгов на 1,7 млрд фунтов стерлингов. Ее акции за последний год обвалились на фондовой бирже на 86%, а рыночная капитализация составила всего лишь $69 млн.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:13
Врач прокомментировал болезнь Завротнюк
11:55
Джонсон назвал ответственного за атаку на саудовские НПЗ
11:40
ХАМАС предъявил претензии Эр-Рияду
11:30
Шакед: С Ганцем никто не будет договариваться
11:16
Стрельба в Нацерете: волна насилия нарастает
10:47
ЦАХАЛ арестовал три десятка предполагаемых террористов
10:32
Тиби накинулся на Нетаниягу: Мы не гости, а владельцы земли!
10:20
СМИ: Заворотнюк прекратили давать медикаменты
10:00
Объединенный Арабский Список: не все поддержали Ганца
09:43
В США раскрыли новые данные о "сделке века"
09:20
Блокбастер "Мстители: Финал" выдвинут на премию "Оскар"
09:14
Amazon официально начал работать в Израиле
08:59
Ynet: вопрос иммунитета Нетаниягу закрыт
08:46
В Иране дали обещание по захваченному британскому танкеру
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus