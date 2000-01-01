24.05 04:37 MIGnews.com

Испания начнет впускать иностранных туристов с июля

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Испания начнет впускать иностранных туристов в страну, начиная с июля, заявил премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде в субботу, 23 мая."Этим летом будет туристический сезон. Начиная с июля, возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - объявил он.Сначнес отметил, что "Испании необходим туризм, а для туризма необходима безопасность"."Безопасность происхождения (туризма) и безопасность направления. Поэтому мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну", – добавил он.Также, власти Испании объявят в стране 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии.