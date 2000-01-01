Испания начнет впускать иностранных туристов с июля
Испания начнет впускать иностранных туристов в страну, начиная с июля, заявил премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде в субботу, 23 мая.
"Этим летом будет туристический сезон. Начиная с июля, возобновится въезд иностранных туристов в Испанию на условиях безопасности. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - объявил он.
Сначнес отметил, что "Испании необходим туризм, а для туризма необходима безопасность".
"Безопасность происхождения (туризма) и безопасность направления. Поэтому мы будем гарантировать, чтобы туристы не подвергались никакому риску, и чтобы они также не привозили риск в нашу страну", – добавил он.
Также, власти Испании объявят в стране 10-дневный национальный траур по жертвам пандемии.