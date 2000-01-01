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Британия обяжет туристов проходить карантин | Фото:24.05 00:47   MIGnews.com

Британия обяжет туристов проходить карантин

Правительство Великобритании введет обязательный двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из-за границы.

Об этом сообщает информационное агентство ВВС.

Соответствующие меры вступят в силу с 8 июня. Изначально о таких планах сообщали только СМИ, теперь же решение объявила министр внутренних дел Прити Пател.

Уточняется, что требование не будет распространяться на дальнобойщиков и врачей, которые задействованы в борьбе с коронавирусом COVID-19. Также исключением будут сезонные работники в сфере сельского хозяйства, прибывшие из Ирландии, Нормандских островов и острова Мэн.

Все остальные категории граждан должны заполнить онлайн-форму с указанием информации о том, где они будут находиться на самоизоляции: жилье родственников /друзей / гостиница.

В случае отсутствия такой возможности, можно провести карантин в "заведениях, организованных правительством" за свой счет. За незаполнение формы грозит штраф в 100 фунтов стерлингов. Более того, пограничники могут отказать во въезде лицам, которые не являются гражданами Великобритании.

За нарушение самоизоляции в Англии будут штрафовать на 1000 фунтов стерлингов, а в случае повторных нарушений – суммы увеличиваются.


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