Израиль может закрыть границы из-за коронавируса

В субботу, 22 февраля, Министерство здравоохранения распространило сообщение, что Израиль может вскоре закрыть границы для туристов из-за опасений распространения коронавируса.
В свою очередь, Южная Корея выразила протест в связи с решением запретить въезд примерно 200 туристам на борту самолета из Сеула, передает The Times of Israel.
"До настоящего времени контрольно-пропускные пункты не были закрыты. Однако, скорее всего, в ближайшее время граница будет закрыта для всех, кто не является жителем Израиля", – говорилось в сообщении Минздрава.
Позже эта информация была удалена без объяснений. Пресс-секретарь ведомства не дал комментарий по этому поводу.
Эта ситуация произошла через несколько часов после того, как Израиль отказался разрешить пассажирам авиалайнера из Южной Кореи въехать в страну, позволив высадиться только тем, кто имеет израильское гражданство.
За несколько часов до этого выяснилось, что группа корейских туристов, разгуливавшая по стране, была заражена коронавирусом. Из-за угрозы распространения заболевания министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац созвал экстренное совещание.
Тем временем авиаперевозчик Korean Air с воскресенья больше не предлагает перелеты. В сообщении компании говорится, что Израиль запретил въезд гражданам из Кореи, Китая, Гонконга, Макао, Таиланда и Сингапура.