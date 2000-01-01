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Израиль может закрыть границы из-за коронавируса | Фото:23.02 10:20   MIGnews.com

Израиль может закрыть границы из-за коронавируса

В субботу, 22 февраля, Министерство здравоохранения распространило сообщение, что Израиль может вскоре закрыть границы для туристов из-за опасений распространения коронавируса.

В свою очередь, Южная Корея выразила протест в связи с решением запретить въезд примерно 200 туристам на борту самолета из Сеула, передает The Times of Israel.

"До настоящего времени контрольно-пропускные пункты не были закрыты. Однако, скорее всего, в ближайшее время граница будет закрыта для всех, кто не является жителем Израиля", – говорилось в сообщении Минздрава.

Позже эта информация была удалена без объяснений. Пресс-секретарь ведомства не дал комментарий по этому поводу.

Эта ситуация произошла через несколько часов после того, как Израиль отказался разрешить пассажирам авиалайнера из Южной Кореи въехать в страну, позволив высадиться только тем, кто имеет израильское гражданство.

За несколько часов до этого выяснилось, что группа корейских туристов, разгуливавшая по стране, была заражена коронавирусом. Из-за угрозы распространения заболевания министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац созвал экстренное совещание.

Тем временем авиаперевозчик Korean Air с воскресенья больше не предлагает перелеты. В сообщении компании говорится, что Израиль запретил въезд гражданам из Кореи, Китая, Гонконга, Макао, Таиланда и Сингапура.


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