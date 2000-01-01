Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: Иордания будет проверять туристов и Израиля | Фото:23.02 12:26   MIGnews.com

Коронавирус: Иордания будет проверять туристов и Израиля

Власти Иордании вводят обязательные проверки на коронавирус у всех, кто прибывает из Палестинской автономии и Израиля.

Об этом сообщает агентство Maan.

Соответсвующее решение было принято на основании рекомендаций Министерства здравоохранения королевства.

На данный момент в Иордании не было зафиксировано ни одного случая заражения Covid-19, хотя коронавирус уже добрался до нескольких ближневосточных стран.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:26
Сотни граждан Южной Корее застряли в аэропорту Бен-Гурион
13:08
Коронавирус в Израиле: новые предписания Минздрава
12:52
МВД запретило въезд в Израиль побывавшим в Корее и Японии
12:47
Хеврон: изъято семь самодельных бомб у палестинцев
12:32
Коронавирус: Инструкции для израильтян прилетевших из Италии
12:21
Коронавирус: 200 граждан Кореи поместят в изолятор в Гило
12:05
"Исламский джихад" угрожает Тель-Авиву бомбежкой
12:00
Корея подала официальную жалобу правительству Израиля
11:56
Землетрясение в Иране и Турции: 7 погибших
11:47
"В ответ на варварское убийство мы обстреляем Тель-Авив"
11:44
Израиль запрещает въезд корейцам
11:22
Нетаниягу: Либерман скомпрометировал безопасность Израиля
11:18
Либерман: Нетаниягу умолял Катар платить ХАМАСу
11:02
Кахоль Лаван требует новое расследование по делу Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus