23.02 12:26 MIGnews.com
Коронавирус: Иордания будет проверять туристов и Израиля
Власти Иордании вводят обязательные проверки на коронавирус у всех, кто прибывает из Палестинской автономии и Израиля.
Об этом сообщает агентство Maan
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Соответсвующее решение было принято на основании рекомендаций Министерства здравоохранения королевства.
На данный момент в Иордании не было зафиксировано ни одного случая заражения Covid-19, хотя коронавирус уже добрался до нескольких ближневосточных стран.
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