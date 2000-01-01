23.02 11:44 MIGnews.com

Израиль запрещает въезд корейцам

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Министерство здравоохранения Израиля ввело запрет на въезд для туристов из Южной Кореи после того, как стало известно, что девять человек одной из туристических групп оказались носителями вируса.Министр внутренних дел Арье Дери в воскресенье подпишет соответствующее постановление, передает Walla.Приказ, касающийся Южной Кореи, вступит в силу немедленно, а запрет на Японию вступит в силу завтра, 24 февраля.В связи с этим Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало на разъяснительную беседу посла Израиля, чтобы выразить протест. Также посольство Южной Кореи подало ноту протеста, в которой говорится, что Израиль должен за свой счет предоставить туристам место проживания, пищу и обратный билет, если соответствующая мера будет введена.