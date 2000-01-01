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Археологи обнаружили самую старую подземную пирамиду | Фото:23.12 00:24   MIGnews.com

Археологи обнаружили самую древнюю подземную пирамиду

Индонезийские ученые обнаружили на Бали самую древнюю подземную пирамиду, сообщает в субботу, 22 декабря ScienceAlert.

Храмовый комплекс Гунунг Кави был обнаружен еще в 1920 году неизвестным голландским археологом. По словам исследователей, он по праву считается крупнейшим мегалитическим памятником во всей Юго-Восточной Азии.

Археологи рассказали, что на глубине 15 метров под Гунунг Кави существуют секретные проходы, которым более 10 000 лет.

Специалистам удалось обнаружить подземные слои храмового комплекса с помощью георадаров и сейсмического томографа.

Геофизик Дэнни Хилман предположил, что древняя пирамида была построена в религиозных целях.

"Люди думают, что доисторический век был примитивным, но этот памятник доказывает, что это неверное мнение", - отметил ученый.


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