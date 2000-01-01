Археологи обнаружили самую древнюю подземную пирамиду
Индонезийские ученые обнаружили на Бали самую древнюю подземную пирамиду, сообщает в субботу, 22 декабря ScienceAlert.
Храмовый комплекс Гунунг Кави был обнаружен еще в 1920 году неизвестным голландским археологом. По словам исследователей, он по праву считается крупнейшим мегалитическим памятником во всей Юго-Восточной Азии.
Археологи рассказали, что на глубине 15 метров под Гунунг Кави существуют секретные проходы, которым более 10 000 лет.
Специалистам удалось обнаружить подземные слои храмового комплекса с помощью георадаров и сейсмического томографа.
Геофизик Дэнни Хилман предположил, что древняя пирамида была построена в религиозных целях.
"Люди думают, что доисторический век был примитивным, но этот памятник доказывает, что это неверное мнение", - отметил ученый.