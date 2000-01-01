Предупреждение о возможных сбоях в аэропорту Бен-Гурион
22 июля обещает стать самых загруженным днем для аэропорта Бен-Гурион в этом году.
Сниженные цены на полеты, продажа различных индивидуальных и групповых туристических пакетов и школьные каникулы привели к массовому выезду израильтян за границу.
Сегодня аэропорт Бен-Гурион должен обслужить 90 тысяч пассажиров и 580 вылетов и прилетов.
В дополнение к этой нагрузке, соблюдающие традицию сотрудники аэропорта не будут работать в Тиша бе-Ав, также как не будут работать члены общины LGBT, протестующие против принятого Кнессетом закона о суррогатном материнстве.
Управление аэропортов предпринимает все усилия ради того, чтобы избежать возможных сбоев и просит пассажиров прибывать на свои рейсы раньше, чем обычно.