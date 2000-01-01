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Предупреждение о возможных сбоях в аэропорту Бен-Гурион 22.07 08:02   MIGnews.com

Предупреждение о возможных сбоях в аэропорту Бен-Гурион

22 июля обещает стать самых загруженным днем для аэропорта Бен-Гурион в этом году.

Сниженные цены на полеты, продажа различных индивидуальных и групповых туристических пакетов и школьные каникулы привели к массовому выезду израильтян за границу.

Сегодня аэропорт Бен-Гурион должен обслужить 90 тысяч пассажиров и 580 вылетов и прилетов.

В дополнение к этой нагрузке, соблюдающие традицию сотрудники аэропорта не будут работать в Тиша бе-Ав, также как не будут работать члены общины LGBT, протестующие против принятого Кнессетом закона о суррогатном материнстве.

Управление аэропортов предпринимает все усилия ради того, чтобы избежать возможных сбоев и просит пассажиров прибывать на свои рейсы раньше, чем обычно.
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