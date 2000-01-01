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Скандал в Лондоне: Kuwait Airways дискриминирует израильтян | Фото:22.02 07:55   MIGnews.com

Скандал в Лондоне: Kuwait Airways дискриминирует израильтян

Проект Lawfare подал новую жалобу на продолжающуюся дискриминацию со стороны сотрудников авиакомпании Kuwait Airways после того, как израильтянка Орна Шнайдер получила запрет на вылет из лондонского аэропорта Хитроу в Бангкок по израильскому паспорту.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"На данный момент ясно, что ненависть Kuwait Airways к израильтянам превосходит их желание остаться в бизнесе. Если они просто прекратят незаконный бойкот израильских пассажиров, они смогут свободно летать, где хотят. Кувейт воплощает эту дискриминационную политику, явно нарушая национальные и международные антидискриминационные законы", – сказал исполнительный директор проекта Lawfare Project Брук Гольдштейн.

Что примечательно, перевозчик Kuwait Airways в Хитроу находился за пределами юрисдикции своей страны, но, несмотря на это, все равно запретил Шнайдер лететь в Гонконг.

"Речь идет об институциональной политике дискриминации в отношении защищенной группы в соответствии с положениями Закона о равенстве 2010 года. Если перевозчик отказывается перевозить какую-либо другую группу меньшинств в Великобритании, он будет закрыт без колебаний. Абсолютно недопустимо, чтобы предрассудки и дискриминационная практика из другой страны импортировались в Великобританию", – сказал директор RHF Роберт Фестенштейн.


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