22.02 14:03 MIGnews.com
Популярные турристические маршруты закрыты из-за погоды
Из-за неблагоприятного метеопрогноза закрыт для путешественников маршрут вдоль русла ручья Аругот в заповеднике Эйн-Геди.
Об этом в субботу объявило Управление природных ресурсов и парков.
В окрестностях ручья Давид открыт короткий маршрут. В Иудейской пустыне закрыты для туристов все маршруты, предполагающие снеплинг.
По данным синоптиков, в течение 22 февраля будут лить дожди на большей части территории страны. Также ожидается сильный ветер на побережье Средиземного моря.
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