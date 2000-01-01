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Популярные турристические маршруты закрыты из-за погоды | Фото:22.02 14:03   MIGnews.com

Популярные турристические маршруты закрыты из-за погоды

Из-за неблагоприятного метеопрогноза закрыт для путешественников маршрут вдоль русла ручья Аругот в заповеднике Эйн-Геди.

Об этом в субботу объявило Управление природных ресурсов и парков.

В окрестностях ручья Давид открыт короткий маршрут. В Иудейской пустыне закрыты для туристов все маршруты, предполагающие снеплинг.

По данным синоптиков, в течение 22 февраля будут лить дожди на большей части территории страны. Также ожидается сильный ветер на побережье Средиземного моря.


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