21.11 18:10 MIGnews.com

Популярный авиаперевозчик отменил тысячи рейсов

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В четверг, 21 ноября, тысячи рейсов авиакомпании British Airways были отменены по всему миру из-за технических проблем."Наши сотрудники упорно работают над решением технических проблем, которая затрагивает некоторые из наших рейсов, и мы перебронировали клиентов на альтернативные рейсы и предложили размещение в гостиницах. Мы очень сожалеем о срыве их планов на путешествие", – цитирует Sky News заявление компании.К полудню в British Airways сообщили, что планирует возобновить график перелетов, однако признали, что проблемы могут наблюдаться в течение дня. Причина до сих пор не указана.