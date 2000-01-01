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Популярный авиаперевозчик отменил тысячи рейсов | Фото:21.11 18:10   MIGnews.com

Популярный авиаперевозчик отменил тысячи рейсов

В четверг, 21 ноября, тысячи рейсов авиакомпании British Airways были отменены по всему миру из-за технических проблем.

"Наши сотрудники упорно работают над решением технических проблем, которая затрагивает некоторые из наших рейсов, и мы перебронировали клиентов на альтернативные рейсы и предложили размещение в гостиницах. Мы очень сожалеем о срыве их планов на путешествие", – цитирует Sky News заявление компании.

К полудню в British Airways сообщили, что планирует возобновить график перелетов, однако признали, что проблемы могут наблюдаться в течение дня. Причина до сих пор не указана.


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