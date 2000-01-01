21.05 07:12 MIGnews.com

El Al не начнет летать раньше 20 июня

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Израильская авиакомпания El Al в заявлении для биржи сообщила о том, что решила продлить замораживание регулярных полетов до 20 июня.Причиной является продление ограничений , налагаемых на туристов, прибывающих в Израиль и запрет на въезд граждан иностранных государств, что является причиной крайне низкого спроса на полеты.Компания сообщила о том, что продолжит полеты для перевозки грузов и ограниченное количество пассажирских рейсов.