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Турция не будет принимать в июне туристов из РФ 21.05 23:32   MIGnews.com

Турция не будет принимать в июне туристов из РФ

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в июне страна не будет принимать иностранных туристов из стран, где зафиксировано большое число случаев заражения коронавирусом COVID-19.

По словам чиновника, пока в стране открывается внутренний туризм, решения по иностранцам будут приниматься исходя из ситуации, пишет Urdupoint.

Ранее в Турции заявили, что с 20 мая открывается въезд в страну для граждан 31 государства, включая РФ, с целью прохождения лечения в медучреждениях.


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