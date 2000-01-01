21.05 23:32 MIGnews.com
Турция не будет принимать в июне туристов из РФ
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в июне страна не будет принимать иностранных туристов из стран, где зафиксировано большое число случаев заражения коронавирусом COVID-19.
По словам чиновника, пока в стране открывается внутренний туризм, решения по иностранцам будут приниматься исходя из ситуации, пишет Urdupoint
.
Ранее в Турции заявили, что с 20 мая открывается въезд в страну для граждан 31 государства, включая РФ, с целью прохождения лечения в медучреждениях.
Поделиться
Все по теме
Комментарии