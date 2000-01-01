21.05 12:47 MIGnews.com

Приключения для всей семьи в ближайшие выходные

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Ломаете голову над тем, как же провести выходные с семьей, да так, чтобы каждому было не только интересно и весело, но еще активно и познавательно? Пожалуй, это самый часто задаваемый вопрос, как в социальных сетях, так и в живых беседах. Предлагаем вам познакомиться с целым списком мероприятий, проходящих в природных заповедниках и Национальных парках Израиля, расположенных по всей стране, чтобы на свой вкус выбрать идеальное приключение.Не пропустите интереснейшую выставку в парке Яркон от общества коллекционеров раритетных автомобилей и мотоциклов «Five Club». Их название объясняется тем фактом, что во время создания клуба израильский номерной знак состоял всего из пяти цифр. На ежегодном собрании, посвященном памяти Нира Оздора, публике будет предложено познакомиться с богатой историей их движения, а темой встречи станет: ремонт и детальная реставрация двухколесных и трехколесных транспортных средств.Мы также приглашаем вас посетить пять мероприятий в духе «Five Club», где волонтеры от Управления природы и парков Израиля расскажут вам пять историй о важных достопримечательностях этих мест: о древнем Тель Афеке, о реке Яркон тогда и сейчас, о спасении видов, находящихся под угрозой исчезновения, о том, что такое экологический коридор и как это связано с парком, а также о влиянии человека на природную среду.Место проведения: Национальный парк Яркон, комплекс Тель АфекДата: в субботу, 25 мая, с 11:00 до 14:00За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в парк (для обладателей абонемента вход бесплатный).Жить не можете без приключений? Национальный парк Крепость Йехиам и "Tristian Productions" приглашают вас совершить путешествие в прошлое, где вам предложат прочувствовать на себе образ жизни отважных рыцарей или же стать на один день прекрасной принцессой, которая тоже умеет защищать свою крепость. Переодевшись в старинные костюмы, вы сможете тут же опробовать свои силы в сражении с врагами, используя бутафорские мечи и щиты. Мы уверенны, такое яркое историческое приключение произведет впечатление как на взрослых, так и на детей и надолго останется в вашей памяти.Место проведения: Национальный парк Крепость ЙехиамДата: в субботу, 25 мая, с 10:00 до 14:00За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в парк (для обладателей абонемента вход бесплатный).Если вы являетесь любителями приключений и головоломок, то не упустите шанс принять участие всей семьей в увлекательном квесте по древней Иорданской крепости. В процессе его прохождения вы узнаете, кем же были герои, защищавшие древнюю крепость и ее окрестности, узнаете подробнее об их атрибутике и ценностях.Но чтобы самим стать одним из них, вам необходимо будет пройти испытания под названием "Герои завтрашнего дня", включающие пеший поход по территории парка и сложную полосу препятствий. В финале всех участников испытаний торжественно примут в Орден Героев, и проведут среди них лотерею с призами.Место проведения: Национальный Кохав а-ЯрденДата: в субботу, 25 мая, с 9:00 до 15:00За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в парк (для обладателей абонемента вход бесплатный).Приключения для всей семьи в ближайшие выходные фото: Игаль Бен АриHTML:Вам выпал уникальный шанс пройти по стопам древнего человека в заповеднике Нахаль-Меарот, являющимся природным объектом Всемирного наследия. Экскурсию для вас проведут волонтеры от Управления природы и парков Израиля во время которой вы посетите три уникальные пещеры.Первая из них – Танур (печь), была названа так благодаря своей форме, и именно здесь однажды обнаружили скелет женщины-неандертальца. Далее мы заглянем в пещеру Гамаль (верблюд), в которой представлена сцена из жизни древних людей, живших охотой и собирательством. Третья пещера Нахаль (ручей) – самая большая и красивая в заповеднике, ведь внутри нее создано настоящее световое шоу. Дойдя до конца маршрута, вы сможете посмотреть фильм о жизни пещерных людей, также на территории заповедника размечены природные маршруты разной степени сложности и «босоногая тропа».Место проведения: природный заповедник Нахаль-МеаротДата: по субботам, в 10:15 и в 12:15За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в парк (для обладателей абонемента вход бесплатный).Мы приглашаем вас посетить величественный город Бейт-Шеарим, с его многочисленным пещерами и развалинами, где вы, например, сможете своими глазами увидеть изображение меноры, которому более 1800 лет. Экскурсия от волонтеров из Управления природы и парков Израиля, в процессе прогулки по древним подземельям и погребальным комплексам, приоткроет вам тайны Мишны и расскажет о наследие еврейского народа.Только в мае с 10:00 до 14:00 на территории парка также будут работать творческие мастерские, где вы сможете своими руками создать настоящий кувшин, научиться древней письменности и многому другому.Место проведения: Национальный парк Бейт-ШеаримДата: по субботам, в 10:00, 11:00 и в 12:00За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в парк (для обладателей абонемента вход бесплатный).Каких только исторических персонажей не повидал холм Мегиддо, например, фараона Тутмоса III, царя Ахава, царя Иосия, солдат римского легиона и даже генерала Алленби. Хотите с ними со всеми познакомиться? Это возможно, просто нужно мысленно стереть слои прошлого в одном из самых мощных и важных городов Ханаана.Экскурсия будет включать в себя посещение городских ворот, где раньше восседали пророки и происходила торговля, а также храмов и конюшен, но главной изюминкой приключения станет спуск к массивной древней системе водоснабжения. По пути вы узнаете о таинственном ритуале "чтения по печени". Отметим, что часть экскурсий будет проводиться на русском языке волонтерами от Управления природы и парков Израиля, уточните их время заранее.Место проведения: Национальный парк Тель МегиддоДата: по субботам, в 10:00 и в 12:00За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в парк (для обладателей абонемента вход бесплатный).Приглашаем вас на экскурсию по Национальному парку Кастель, где вы услышите рассказ о Войне за независимость, узнаете подробности о битвах на пути в Иерусалим и о важном поворотном моменте в истории сражений. Вас также познакомят с четырьмя главными ценностями солдата: упорством, дружбой, лидерством и надежностью. Выполняя групповые задания под названием «Дорога Ценностей», вы сможете на себе ощутить важность и нужность каждого из этих понятий.Помимо этого, бесплатный тур от Управления природы и парков Израиля будет включать в себя прогулку с захватывающим видом на Иерусалим и на поле боя, а также просмотр фильма и зрелищное представление с военной техникой.Место проведения: Национальный парк КастельДата: по субботам в мае, в 10:00, 12:00 и в 14:00За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в парк (для обладателей абонемента вход бесплатный).Если вы любите природу и искренне переживаете за судьбы ее обитателей, то непременно посетите Национальный центр по спасению морских черепах, где Управление природы и парков Израиля занимается лечением раненых и больных животных.В центре, расположенном недалеко от Михморета в долине Хефер, вы можете услышать истории о черепахах, понять причины мировой угрозы их исчезновения и узнать, какие же действия предпринимаются в Израиле, чтобы предотвратить природную трагедию. Во время экскурсии вы узнаете, что не только взрослые, но даже дети могут легко помочь выжить черепахам.Место проведения: Центр спасения морских черепахДата: по субботам 25.05, 8.06 и 22.06Цена: 30 шек., абонемент – 25 шек. (тур предназначен для детей от 6 лет)Регистрация и предоплата по телефону 3639 *Мы рады сообщить вам, что с приходом весны в Эйнот Цуким был открыт большой бассейн. Также на территории заповедника вы найдете уютные тенистые места со столиками для семейных пикников или сможете посетить экскурсию по источникам и богатым растительностью местам, где вы увидите собственными глазами редчайших насекомых: муравьев-портных и ближневосточного жемчужного жука, которые обитают на краю самого низкого в мире озера, борясь с его обмельчанием.Дата: по пятницам и субботам, в 10:00, 12:00 и 14:00За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в парк (для обладателей абонемента вход бесплатный).Если вы страстно любите решать головоломки, то вам доставит море радости и удовольствия участие в квесте в парке Тель Беэр-Шева. Каждой семье или команде друзей будут выданы карта местности и список заданий. В процессе их выполнения вы узнаете где находятся: самый глубокий в стране колодец, уникальный водный резервуар, смотровая башня и другие секреты жителей древнего города. Также для посетителей будет открыта специальная зона для обучения старинным ремеслам.Место проведения: Национальный парк Тель Беэр-ШеваДата: по субботам, с 10:00 до 15:00За участие в мероприятии не взимается дополнительная плата, кроме стоимости входного билета в парк (для обладателей абонемента вход бесплатный).