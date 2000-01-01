21.05 04:11 MIGnews.com

Италия бесплатно раздает замки, виллы и монастыри

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103 исторических здания, находившихся на государственном балансе Италии – включая средневековые замки, виллы и монастыри – отдадут новым владельцам. Государство выдвигает два условия – "отдать" оно готово здания лишь на 9 лет (с возможностью продления еще на 9) и для восстановления и превращения их в туристически привлекательные.Как пишет CNBC, все объекты расположены вдоль восьми традиционных туристических маршрутов в центре страны, а еще Сицилии и Сардинии."Цель проекта – поддержка и продвижение медленно растущего туристического сектора, а также превращение неиспользуемых частных и общественных зданий в места для пеших туристов, велосипедистов и паломников", — цитирует издание представителя государственного агентства недвижимости Роберто Реджи.Как сообщается, заявки агентство принимает до 26 июня, причем особое предпочтение будет отдаваться претендентам моложе 40 лет. В случае успеха проекта правительство в течение двух лет "подарит" желающим еще около 200 объектов.