21.03 21:40 MIGnews.com

ЕК объяснила подорожание визового сбора

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Европейская комиссия предложила комплекс изменений в Визовый кодекс, в котором прописано увеличение визового сбора с 60 до 80 евро, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК.Как известно, стоимость визового сбора не менялась с 2006 года, тем не менее, расходов на обработку визовых заявлений в последние годы продолжали расти, поэтому и было решено прибегнуть к повышению.Увеличение визового сбора даст возможность государствам-членам поддерживать нужный уровень обслуживания консульскими сотрудниками во всем мире, далее это обеспечит усиление показателей безопасности, а еще усовершенствовать ИТ-оборудование и ПО, не создавая трудностей для заявителей на получение визы.Сообщается, что стоимость визы в 80 евро считается относительно низкой по сравнению с другими странами. Например, виза США стоит $160 долларов (133 евро), китайская - 125 евро, австралийская - 90 евро, новозеландская - 100 евро.Евросоюз хочет сократить срок рассмотрения визовых заявлений с 15 до 10 дней, нарастить выдачу мультивиз со сроком действия от 1 до 5 лет, а еще ввести выдачу краткосрочных виз на границе сроком действия до 7 дней на территории страны, выдавшего визу.