Названы худшие в мире города для жизни

Багдад стал лидером антирейтинга городов мира по итогам 2016 года. Список каждый год составляет международная консалтинговая компания Mercer.
Эксперты учитывают такие критерии, как политическая нестабильность, криминогенная обстановка, ограничение свободы местных жителей, экологическая обстановка и т.д. После Багдада в рейтинге идут Банги (ЦАР) и Сана (Йемен). Также в список вошли города Дамаск (Сирия), Браззавиль (Республика Конго) и другие.
Худшим европейским городом уже второй год подряд называют столицу Белоруссии.