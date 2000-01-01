21.03 16:57 MIGnews.com

Тунис ожидает на 30% больше туристов, чем в прошлом году

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ожидается, что в 2017 году количество туристов, отправляющихся в Тунис, увеличится примерно на 30%, после 2 лет резких спадов, вызванных нападениями боевиков на иностранных туристов. Об этом сообщил во вторник, 21 марта, высокопоставленный тунисский чиновник.Тунисский сектор туризма борется со спадом после двух крупных нападений в 2015 году. Первое нападение произошла в Национальном музее Бардо в Тунисе, в второе - на пляже в курортном городе Сусса.Несколько европейских турфирм и круизных операторов приостановили операции после атаки в Сусса.В настоящее время в Тунисе ожидают восстановления позиций после того, как в течение последних двух лет государство добивалось улучшения безопасности вокруг туристических объектов."В этом году мы ожидаем, что число иностранных туристов вырастет на 30 % по сравнению с прошлым годом и достигнет, по меньшей мере, показателя в 6,5 миллионов туристов после большого спада в последние два года", - сказала журналистам Рида Саиди, экономический советник премьер-министра.Представители министерства туризма заявляют, что показатели бронирования гостиниц на лето этого года повышаются, особенно за счет туристов из России.Туризм составляет 8 % валового внутреннего продукта в Тунисе и является ключевым источником иностранной валюты и рабочих мест.