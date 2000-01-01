Вопреки переговорам – новое задержание израильтян в Москве
В пятницу, 20 декабря, очередная группа израильтян была задержана в московском аэропорту, несмотря на "удачные" консульские переговоры между двумя странами накануне.
По данным 12 канала, туристов остановили на паспортном контроле после прибытия в "Домодедово".
Уточняется, что паспорта пассажиров были изъяты, после чего израильтян отвели на допрос, который длился более двух часов.
Большинству туристов было разрешено продолжить свой путь, некоторых – все еще допрашивают. Какое именно количество израильтян было вовлечено в инцидент, пока неизвестно.
Отметим, что за день до этого израильские СМИ также сообщали о задержании 16-ти израильских туристов в московском аэропорту, а еще ранее – о 47-ми. Их допрашивали 6-8 часов. Последнего отпустили только через 12 часов.