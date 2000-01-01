Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Австралийцы обновили рекорд дальности перелета | Фото:20.10 09:19   MIGnews.com

Впервые: 19-часовой перелет Qantas из Нью-Йорка в Сидней

Австралийская авиакомпания Qantas Airways установила рекорд беспересадочной дальности перелета, успешно совершив рейс Нью-Йорк — Сидней, продлившийся 19 часов 16 минут.

Самолет преодолел более 16,2 тысяч км и приземлился в международном аэропорту Сиднея с опозданием в 37 минут, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

На борту лайнера находились 49 пассажиров и членов экипажа. Перелет преследовал исследовательские цели и является частью реализуемого Qantas проекта Sunrise по запуску регулярных беспересадочных рейсов с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк.

Цель перелета – сбор данных о состоянии пассажиров и членов экипажа во время столь длительных рейсов. Наблюдения, сделанные во время подобных рейсов, позволят сделать пребывание людей на борту более комфортным, минимизировать джетлаг – синдром резкой смены часового пояса, а также выявить оптимальные временные интервалы для работы и отдыха экипажа.

"Как правило, ночные рейсы обычно начинаются с ужина, а затем гасится бортовое освещение. В случае с этим рейсом мы начали с ужина и не выключали свет первые шесть часов полета", — рассказали в авиакомпании, отметив, что такие меры должны помочь пассажирам привыкнуть к разнице во времени с пунктом назначения.

В рамках проекта Sunrise планируется еще два исследовательских перелета: Лондон-Сидней в ноябре и еще один полет из Нью-Йорка в Сидней в декабре. Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Singapore Airlines, которая в 2018 году выполнила рейс Сингапур — Нью-Йорк, во время которого самолет провел в воздухе 17 часов 25 минут.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:20
В Ицхар пройдет митинг в поддержку солдат ЦАХАЛа
10:12
В Рамат Ишай трактор уволок банкомат
10:01
В Ицхар легко ранен солдат ЦАХАЛа
09:51
В Штатах утонул ребенок из Израиля
09:39
В Ицхар атакован командир бригады Голани
08:47
Протесты в Барселоне: полиция открыла огонь
08:15
Джонсон потребовал отсрочку Brexit и тут же от нее отказался
07:43
Кирьят-Бялик: репатрианта подозревают в убийстве жены
07:42
Протесты в Ливане: правительство трещит по швам
07:12
Тель-Авив: Сотни людей потребовали освобождения Иссахар  
07:06
Прорыв дамбы: под Красноярском могла пройзти утечка ртути
06:05
Врачи забыли пациентку в томографе на шесть часов
05:28
Фермер из Индии ожил во время собственных похорон
04:29
Армия Мали ликвидировала 50 террористов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus