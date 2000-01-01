20.10 09:19 MIGnews.com

Впервые: 19-часовой перелет Qantas из Нью-Йорка в Сидней

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Австралийская авиакомпания Qantas Airways установила рекорд беспересадочной дальности перелета, успешно совершив рейс Нью-Йорк — Сидней, продлившийся 19 часов 16 минут.Самолет преодолел более 16,2 тысяч км и приземлился в международном аэропорту Сиднея с опозданием в 37 минут, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.На борту лайнера находились 49 пассажиров и членов экипажа. Перелет преследовал исследовательские цели и является частью реализуемого Qantas проекта Sunrise по запуску регулярных беспересадочных рейсов с восточного побережья Австралии в Лондон и Нью-Йорк.Цель перелета – сбор данных о состоянии пассажиров и членов экипажа во время столь длительных рейсов. Наблюдения, сделанные во время подобных рейсов, позволят сделать пребывание людей на борту более комфортным, минимизировать джетлаг – синдром резкой смены часового пояса, а также выявить оптимальные временные интервалы для работы и отдыха экипажа."Как правило, ночные рейсы обычно начинаются с ужина, а затем гасится бортовое освещение. В случае с этим рейсом мы начали с ужина и не выключали свет первые шесть часов полета", — рассказали в авиакомпании, отметив, что такие меры должны помочь пассажирам привыкнуть к разнице во времени с пунктом назначения.В рамках проекта Sunrise планируется еще два исследовательских перелета: Лондон-Сидней в ноябре и еще один полет из Нью-Йорка в Сидней в декабре. Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Singapore Airlines, которая в 2018 году выполнила рейс Сингапур — Нью-Йорк, во время которого самолет провел в воздухе 17 часов 25 минут.