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Предостережение МИД для израильтян в Чили: будьте осторожны | Фото:20.10 21:29   MIGnews.com

Предостережение МИД для израильтян в Чили: будьте осторожны

Министерство иностранных дел Израиля обнародовало предупреждение для израильских туристов в Чили из-за массовых акций протеста.

Внешнеполитическое ведомство рекомендует соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей и строго следовать инструкциями сотрудников местных служб безопасности.

По данным министра здравоохранения республики Хайме Маньялич, свыше 200 человек обратились за медицинской помощью за последние сутки в столице Чили Сантьяго, охваченной протестами.

"За последние 24 часа с травмами разной степени тяжести обратились 208 человек. 32 человека находятся в больницах столичного округа, 10 из них в тяжелом состоянии", – уточнил министр.

Массовые протесты вспыхнули в Сантьяго в прошлый понедельник после того, как стоимость проезда в метро возросла на 30 песо. Позже беспорядки охватили другие города. В субботу в Сантьяго был введен комендантский час с 22:00 до 07:00. Чрезвычайное положение было объявлено также в провинции Консепсьон и регионе Вальпараисо.

В воскресенье, 20 октября, президентским указом режим ЧП был введен в Ла-Серена, Кокимбо и Ранкагуа. Срок действия - 15 дней.


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