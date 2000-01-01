Туристам, которые едут в Иорданию нужно знать новые правила
Путешественникам, которые посещают Иорданию, пересекая границу этой страны с Израилем, нельзя ввозить какие-либо предметы с еврейской символикой, заявил директор Ассоциации по приему туристов Израиля Йосси Фаттал, пишет Globes.
Между тем, в Иордании такое нововведение объясняют причинами безопасности.
Сегодня Фаттал направил письмо генеральному директору Министерства туризма Амиру Халеви и генеральному директору Министерства иностранных дел Ювалу Ротему, в котором он написал: "Недавно мы стали свидетелями особенно серьезного явления".
"Аргумент Иордании о том, что решение носит оборонительный характер, является необоснованным и противоречит здравому смыслу. Это вызывает гнев и разочарование среди туристов, которые посетили Еврейское Государство и приобрели сувениры и подарки с еврейскими символами. С одной стороны, организаторов тура обвиняют в том, что они не сообщили группам заранее, а с другой стороны, слух начинает распространяться, и в ближайшем будущем мы увидим, как туристы воздержатся от покупки сувениров в Израиле", - подчеркнул он.
"Мы призываем власти срочно вмешаться, чтобы получить официальное разъяснение того, выпустили ли официальные решения и инструкции иорданские власти. В этом случае аналогичные меры следует немедленно рассмотреть для туристов, пересекающих страну из Иордании в Израиль. Сотрудничество между странами в сфере туризма приносит экономические выгоды обеим странам, особенно Иордании", - отметил Фаттал.