Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Туристам, которые едут в Иорданию нужно знать новые правила | Фото:20.06 21:06   MIGnews.com

Туристам, которые едут в Иорданию нужно знать новые правила

Путешественникам, которые посещают Иорданию, пересекая границу этой страны с Израилем, нельзя ввозить какие-либо предметы с еврейской символикой, заявил директор Ассоциации по приему туристов Израиля Йосси Фаттал, пишет Globes.

Между тем, в Иордании такое нововведение объясняют причинами безопасности.

Сегодня Фаттал направил письмо генеральному директору Министерства туризма Амиру Халеви и генеральному директору Министерства иностранных дел Ювалу Ротему, в котором он написал: "Недавно мы стали свидетелями особенно серьезного явления".

"Аргумент Иордании о том, что решение носит оборонительный характер, является необоснованным и противоречит здравому смыслу. Это вызывает гнев и разочарование среди туристов, которые посетили Еврейское Государство и приобрели сувениры и подарки с еврейскими символами. С одной стороны, организаторов тура обвиняют в том, что они не сообщили группам заранее, а с другой стороны, слух начинает распространяться, и в ближайшем будущем мы увидим, как туристы воздержатся от покупки сувениров в Израиле", - подчеркнул он.

"Мы призываем власти срочно вмешаться, чтобы получить официальное разъяснение того, выпустили ли официальные решения и инструкции иорданские власти. В этом случае аналогичные меры следует немедленно рассмотреть для туристов, пересекающих страну из Иордании в Израиль. Сотрудничество между странами в сфере туризма приносит экономические выгоды обеим странам, особенно Иордании", - отметил Фаттал.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:35
Шекель резко подорожал на фоне ослабления доллара
20:15
Арабские партии объединяются для предстоящих выборов
19:49
Нетаниягу призвал миролюбивые страны поддержать США
19:38
ЦАХАЛ завершил масштабные учения
19:19
Израиль построит трубопровод для отвода нечистот из Газы
18:45
Смотрич объяснил, зачем нужно контролировать БАГАЦ
17:46
Новый министр юстиции встретился с главой БАГАЦа
17:38
Президент Франции претендует на роль миротворца
17:35
ХАМАС осуждает конференцию в Бахрейне
17:18
Указ Зеленского о роспуске Рады признан законным
17:07
Израильская компания обеспечит безопасность аэропорта Пекина
16:43
Министр Новой Зеландии извинился перед Израилем
16:25
Израиль заявил о поимке иранского шпиона
16:05
Москва пообещала учитывать интересы Тегерана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus