20.05 19:42 MIGnews.com

Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль продлили

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Обязательный 14-дневный карантин для всех израильтян, возвращающихся из-за границы и запрет на въезд в страну для иностранцев будет продлен с 30 мая по крайней мере до 15 июня.Об этом сообщает Управление аэропортов Израиля.Тем не менее, с прошлой недели наблюдаются определенные смягчения правил. Израильтяне теперь могут оставаться на самоизоляции в течение двух недель дома, а не в специальных гостиницах.Многие авиакомпании, включая Air Canada, Lufthansa и Delta, объявили о возобновлении полетов в Израиль в следующем месяце.