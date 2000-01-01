20.05 19:42 MIGnews.com
Запрет на въезд иностранных граждан в Израиль продлили
Обязательный 14-дневный карантин для всех израильтян, возвращающихся из-за границы и запрет на въезд в страну для иностранцев будет продлен с 30 мая по крайней мере до 15 июня.
Об этом сообщает Управление аэропортов Израиля.
Тем не менее, с прошлой недели наблюдаются определенные смягчения правил. Израильтяне теперь могут оставаться на самоизоляции в течение двух недель дома, а не в специальных гостиницах.
Многие авиакомпании, включая Air Canada, Lufthansa и Delta, объявили о возобновлении полетов в Израиль в следующем месяце.
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