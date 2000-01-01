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В Израиле могут отменить карантин для приезжих из пяти стран | Фото:20.05 11:05   MIGnews.com

В Израиле хотят отменить карантин для приезжих из пяти стран

Израиль рассматривает вопрос об отмене требований о самоизоляции для путешественников из пяти стран.

Об этом сообщает Kan.

Речь идет о Греции, Кипре, Сейшельских островах, Грузии и Черногории. Уточняется, что соответствующая инициатива обсуждалась на встрече с участием представителей министерства здравоохранения, министерства туризма и управления аэропортов Израиля.

Данный план пока что не получил окончательного одобрения правительства. В течение лета официальные лица будут тщательно отслеживать последствия политики открытой границы со стороны пяти стран с очень низким уровнем распространения коронавируса среди населения. Более того, ведутся переговоры с Австрией.


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