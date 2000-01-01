20.05 11:05 MIGnews.com

В Израиле хотят отменить карантин для приезжих из пяти стран

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Израиль рассматривает вопрос об отмене требований о самоизоляции для путешественников из пяти стран.Об этом сообщает Kan.Речь идет о Греции, Кипре, Сейшельских островах, Грузии и Черногории. Уточняется, что соответствующая инициатива обсуждалась на встрече с участием представителей министерства здравоохранения, министерства туризма и управления аэропортов Израиля.Данный план пока что не получил окончательного одобрения правительства. В течение лета официальные лица будут тщательно отслеживать последствия политики открытой границы со стороны пяти стран с очень низким уровнем распространения коронавируса среди населения. Более того, ведутся переговоры с Австрией.