Израильтян предостерегают от поездок в Северную Корею

В коммюнике внешнеполитического ведомства израильтян призывают не ехать в Северную Корею из-за повышенного риска международных конфликтов, международных санкций и потому что у Иерусалима нет дипломатических отношений с Пхеньяном.
"Если во время визита израильские граждане столкнутся с какими-либо проблемами, израильские представители не смогут оказать какую-либо помощь или поддержку", - говорится в заявлении МИДа.
Напомним, что израильская компания Tarbutu получила лицензию на 4 тура, и ближайшая 11-дневная поездка в КНДР и Китай была назначена на 25 апреля. В рамках тура тем, кто решатся посетить одно из самых закрытых государств мира, обещают показать Пхеньян, разделяющую две Кореи демилитаризованную зону, национальные парки и заповедники.