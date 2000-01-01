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Израильтян просят воздержаться от поездок в Северную Корею | Фото: Ray_LAC/Flickr20.04 09:08   MIGnews.com

Израильтян предостерегают от поездок в Северную Корею

В связи с геополитическими обострениями на Корейском полуострове израильский МИД просит туристов из Еврейского государства воздержаться от путешествий в КНДР. Как уже сообщалось, в этом году Пхеньян разрешил израильтянам путешествовать в Северную Корею.

В коммюнике внешнеполитического ведомства израильтян призывают не ехать в Северную Корею из-за повышенного риска международных конфликтов, международных санкций и потому что у Иерусалима нет дипломатических отношений с Пхеньяном.

"Если во время визита израильские граждане столкнутся с какими-либо проблемами, израильские представители не смогут оказать какую-либо помощь или поддержку", - говорится в заявлении МИДа.

Напомним, что израильская компания Tarbutu получила лицензию на 4 тура, и ближайшая 11-дневная поездка в КНДР и Китай была назначена на 25 апреля. В рамках тура тем, кто решатся посетить одно из самых закрытых государств мира, обещают показать Пхеньян, разделяющую две Кореи демилитаризованную зону, национальные парки и заповедники.
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