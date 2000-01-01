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Что лучше для израильского туриста : Наличные или кредитка | Фото: Thinkstock21.04 12:08   MIGnews.com

Что лучше для израильского туриста : Наличные или кредитка

Основными направлениями туризма из Израиля являются Европа и ближнее зарубежье (Греция, Кипр) и, несмотря на возможность воспользоваться услугами бюджетной авиакомпании и на падение доллара и евро по отношению к шекелю, отпуск (а тем более семейный) по-прежнему ложится тяжелым бременем на семейный бюджет. Пластик кредитных карт буквально нагревается от расходов еще при заказе отпуска — оплаты полета, гостиницы и аренды автомобиля, а затем и текущих расходов: питание, развлечения, покупки, бензин.

Кредитные компании не публикуют статистику трат израильтян за границей, но, согласно оценкам специалистов, речь идет о примерно 10% от общего объема сделок, то есть примерно о 20 миллиардах шекелей в год.

Любая покупка за границей, оплаченная либо по кредитной карте, либо наличными, приобретенными в Израиле, облагается комиссионными. Сколько это стоит? В среднем речь идет о 2%-3% от суммы сделки, то есть при покупке на 1.000 долларов размер комиссионных составляет в среднем 30% (3%).

При покупке валюты в Израиле, размер комиссионных составляет порядка 4-6 агорот на каждый у.е. валюты. В данном случае речь идет о 1,1%-1,6%, что дешевле, чем платить по кредитной карте. В «Исракарте» взимают комиссионные в размере 2,3%, в «Леуми Кард» 3%, в «КАЛь» 2,5%. Вместе с этим, у кредитных карт есть ряд неоспоримых преимуществ. Самое элементарное из них — риск быть обворованным. Крупная пачка наличных в кармане служит магнитом для всех карманников в крупных городах, а учитывая тот факт, что разница в комиссионных при использовании кредитной карте и покупке наличных составляет примерно 1% (10 долларов на 1.000 долларов), то риск выглядит просто неуместным.
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