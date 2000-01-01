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В Таиланде возмущены из-за решения Израиля | Фото:20.02 19:43   MIGnews.com

В Таиланде возмущены из-за решения Израиля

Правительство Таиланда раскритиковало Израиль за запрет на въезд жителям азиатской страны из-за вспышки коронавируса по всему миру.

Соответствующее заявление распространили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В ведомстве сообщили, что от израильской стороны попросили объяснения по этому поводу. В МИД Таиланда надеются, что соответствующее решение будет пересмотрено.

Что примечательно, Израиль является местом трудоустройства для 25 тысяч рабочих из азиатской страны.

В понедельник стало известно, что запрещен въезд для граждан, посещавших Таиланд, Сингапур, Гонконг или Макао. Израильтяне после возвращения обязаны сесть на карантин на 14 дней. Позже появилась информация, что глава Минздрава Израиля Яаков Лицман рассматривает вопрос об отмене карантина для тех, кто приезжает из Таиланда.


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