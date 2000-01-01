Тель-Авив вошел в список "20 лучших направлений на 2020"
Тель-Авив вошел в список "20 лучших направлений на 2020 год" по версии Forbes, снаряду с другими главными направлениями, такими как Лас-Вегас, Невада, Санкт-Петербург, Россия и Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.
Древняя история, архитектура и светская культура Тель-Авива заставили Forbes включить городо в свой рейтинг. "Древняя история и современная жизнь встречаются в этом шумном пляжном городе на средиземноморском побережье Израиля." - пишет журнал в своем обзоре.
В дополнение к красивой архитектуре и летней атмосфере, в Тель-Авиве, поскольку Израиль является домом для граждан со всего мира, можно найти как иностранную, так и местную кухню.
Полный список "20 основных направлений на 2020 год":
1 - Лас Вегас, Невада
2 - Тель-Авив, Израиль
3 - Макао, Китай
4 - Нэшвилл, Теннесси
5 - Виргинские острова США и Британские Виргинские острова
6 - Окинава, Япония
7 - Дубай, ОАЭ
8 - Токио, Япония
9 - Эдинбург, Шотландия
10 - Сонома, Калифорния
11 - Эр-Рияд, Саудовская Аравия
12 - Рим, Италия
13 - Колер, Висконсин
14 - Монтерей, Калифорния
15 - Бангкок, Таиланд
16 - Сан Мигель де Альенде, Мексика
17 - Ямайка
18 - Мальдивы
19 - Санкт-Петербург, Россия
20 - Кейптаун, Южная Африка