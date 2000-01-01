19.12 09:43 MIGnews.com

Тель-Авив вошел в список "20 лучших направлений на 2020"

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Тель-Авив вошел в список "20 лучших направлений на 2020 год" по версии Forbes, снаряду с другими главными направлениями, такими как Лас-Вегас, Невада, Санкт-Петербург, Россия и Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.Древняя история, архитектура и светская культура Тель-Авива заставили Forbes включить городо в свой рейтинг. "Древняя история и современная жизнь встречаются в этом шумном пляжном городе на средиземноморском побережье Израиля." - пишет журнал в своем обзоре.В дополнение к красивой архитектуре и летней атмосфере, в Тель-Авиве, поскольку Израиль является домом для граждан со всего мира, можно найти как иностранную, так и местную кухню.Полный список "20 основных направлений на 2020 год":1 - Лас Вегас, Невада2 - Тель-Авив, Израиль3 - Макао, Китай4 - Нэшвилл, Теннесси5 - Виргинские острова США и Британские Виргинские острова6 - Окинава, Япония7 - Дубай, ОАЭ8 - Токио, Япония9 - Эдинбург, Шотландия10 - Сонома, Калифорния11 - Эр-Рияд, Саудовская Аравия12 - Рим, Италия13 - Колер, Висконсин14 - Монтерей, Калифорния15 - Бангкок, Таиланд16 - Сан Мигель де Альенде, Мексика17 - Ямайка18 - Мальдивы19 - Санкт-Петербург, Россия20 - Кейптаун, Южная Африка