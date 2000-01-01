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Lufthansa объявила прямые рейсы в Эйлат | Фото: spatz_2011/Flickr19.07 21:59   MIGnews.com

Lufthansa объявила прямые рейсы в Эйлат

Теперь из Эйлата добраться в Европу будет проще – в честь 50-летия своей работы в Израиле немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о начале рейсов прямиком с израильского курорта во Франкфурт и Мюнхен.

Самолеты флагманского авиаперевозчика Германии будут дважды в неделю вылетать по этим направлениям из аэропорта "Увда", начиная с октября.

Стоит отметить, что, как и все остальные авиакомпании, летающие в Эйлат зимой, Lufthansa получит от министерства туризма Израиля 60 евро субсидий на каждого пассажира.

От большинства европейских авиакомпаний, которые в последние годы объявили о том, что будут осуществлять прямые рейсы в Эйлат, Lufthansa отличает то, что это отнюдь не лоукостер. Как и Air Europa, Lufthansa входит в число крупнейших авиаперевозчиков Европы.

Кроме того, в октябре начнет осуществлять прямые рейсы из "Увды" до Цюриха и обратно также "дочка" этой авиакомпании – Edelweiss Air.
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